Lægger sig fladt ned: - Det var 100 procent min skyld

Ståle Solbakken måtte på operationsbordet, efter han styrtede på cykel i sidste måned, og den norske landstræner påtager sig al skylden for uheldet

Ståle Solbakken er ikke ved at køre Critérium du Dauphiné sammen med Jonas Vingegaard i disse dage, men den norske landstræner kan alligevel godt lide en cykeltur i ny og næ.

Det gik dog helt galt for nordmanden i sidste uge, da han styrtede og pådrog sig to brud på albuen, hvilket krævede en operation.

Ståle Solbakken opereret efter ulykke

Tirsdag eftermiddag kunne den norske presse så spørge mere til ulykken, da Solbakken netop havde udtaget det norske landshold, der skal spille EM-kvalifikationskampe i den kommende tid ligesom Danmark.

Og Solbakken var i vældigt humør, da han blev spurgt til styrtet.

- Jeg havde alt for meget fart på ned ad en bakke, og jeg skulle undvige en person for ikke at køre ham ned.

- Og det gik godt, men jeg måtte ofre mig selv, og det endte så med et par brud, siger Solbakken til Dagbladet.

Den tidligere FCK-træner lagde sig også fladt ned, da han blev spurgt til, hvis skyld det var.

- Det var min skyld. 100 procent.

Vigtige kampe forude

Med blot et point efter to kampe er Norge presset til at vinde kampene mod Skotland og Cypern.

Begge kampe bliver spillet på Ullevaal Stadion.

Danmark er ikke lige så meget under pres, som Norge er, men fadæsen mod Kasakhstan har givet et unødigt pres på Kasper Hjulmands tropper, og det forventes også, at Danmark gør rent bord i deres kampe mod Nordirland og Slovenien.