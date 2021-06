Lasse Schöne har fremtiden på plads

Lasse Schöne skifter til den hollandske klub NEC Nijmegen, skriver klubben på sin hjemmeside.

Midtbanespilleren har fået en kontrakt frem til sommeren 2023. Han bliver hentet på en fri transfer, da hans kontrakt med SC Heerenveen udløber til sommer.

Schöne spillede også i NEC Nijmegen fra 2008 til 2012.

- Det føles som at komme hjem til Nijmegen. Min familie og jeg følte straks, at det var godt, da NEC tog kontakt. Historien og hele projektet i klubben lød meget interessant.

- Jeg havde en rigtig god tid her. Det første skridt er at gøre NEC til en stabil klub i Æresdivision. Jeg er overbevist om, at vi vil få succes, siger danskeren til hjemmesiden.

35-årige Schöne skiftede i starten af året til Heerenveen efter at være blevet løst fra sin kontrakt i italienske Genoa, hvor han ikke fik spilletid.

Skiftet var blandt andet et forsøg på at spille sig ind i landsholdsvarmen inden EM, har Schöne tidligere sagt til Ritzau.

Det lykkedes dog ikke at blive en af de 26 spillere, landstræner Kasper Hjulmand udtog til EM-truppen.

Lasse Schöne står noteret for 51 landskampe for Danmark. I dem er det blevet til tre scoringer.

