Legenden hånet efter 10-0-fadæse

John Arne Riise er begyndt at tvivle på sig selv som træner efter endnu et mareridt i Toppserien

1-0: Guro Bergsvand (6)

2-0: Elisabeth Terland (12)

3-0: Guro Bergsvand (17)

4-0: Svava Rós Gudmundsdóttier (34)

5-0: Ingrid Stenevik (48)

6-0: Svava Rós Gudmundsdóttier (50)

7-0: Marit Bratberg Lund (54)

8-0: Elisabeth Terland (58)

9-0, 10-0: Maria Brochmann (77, 84)

Søndagens kamp mellem Brann og Avaldsnes i Norges bedste fodboldrække for kvinder, Toppserien, var en hård omgang for sidstnævnte, der fik bank, så de mandag morgen må være vågnet med gevaldige tømmermænd.

10-0 med scoringer fordelt jævnt ud over hele opgøret af seks forskellige spillere. Det var klasseforskel og en ydmygelse.

Mange blikke blev før, under og efter opgøret rettet mod Avaldsnes’ cheftræner, som alle i Norge og resten af fodbold-Europa kender ganske udmærket. Det er den tidligere Liverpool-stjerne John Arne Riise.

'Sårende, flovt og skuffende'

Han så noget sammenbidt ud, som kampen mod Brann skred frem, og det hjalp garanteret ikke på humøret, at tilskuerne undervejs begyndte at synge ’Rykker ned med Riise, rykker ned med Riise’.

- Det er aldrig sjovt at blive kørt rundt med på den måde. Som træner er det ufattelige hårde cifre. Det er ikke fedt. Jeg begynder at tvivle på mig selv som træner, men det er værre for pigerne, sagde en slukøret Riise til norsk TV 2 efter kampen.

- Det er sårende, flovt og skuffende, hvordan vi lukker mål ind, sagde han.

Resultatet er et ubehageligt antiklimaks i en sæson, der også har budt på to gange 6-0 til Rosenborg og Vålerenga. I alt er det blevet til fire point for Avaldsnes i sæsonens otte første kampe, og holdet ligger næstsidst i Toppserien.

Det er halvandet år siden, holdet vandt bronze.

