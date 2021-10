Legendens pinlige nedtur: Håbløs start på nyt liv

Det er efterhånden blevet normen, at fodboldtrænere har en glorværdig karriere som spiller, inden de bevæger sig ud i trænergerningen.

En stor karriere som spiller er dog ikke ens betydende med samme succes som træner.

Det må den tidligere Liverpool-stjerne John Arne Riise sande, efter at han lørdag rykkede ned fra 3. division til den norske 4. division med Flint Tønsberg i sin første sæson som cheftræner.

I sidste spillerunde havde Riise og Flint ellers skæbnen i egne hænder, men efter 2-1 nederlag på hjemmebane til Oppsal var tiden i fjerdebedste række ovre.

- Jeg er meget ked af det. Jeg blev nødt til at være 10-15 minutter alene i omklædningsrummet efter kampen. Jeg er et følelsesladet menneske, og jeg er så skuffet, siger Riise ifølge norsk TV2.

John Arne Riise havde ellers talt om oprykning, da han inden sæson blev ansat, og selvom det blev til det fuldstændige modsatte, tror ledelsen stadig på Liverpool-legenden som cheftræner for klubben.

John Arne Riise havde stor succes i Liverpool. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Klubben har dog ikke opgivet håbet om at blive i den norske 3. division. Flint har nedlagt protest efter den sidste kamp mod Oppsal.

Udeholdet havde nemlig foretaget en ændring imellem startopstillingen, der blev afleveret en time før kampstart, og så det hold, der stillede på banen.

Og da Oppsal foretog fem udskiftninger i løbet af kampen, mener hjemmeholdet, at de faktisk har foretaget hele seks udskiftninger og derfor skal taberdømmes, hvilket vil give Riises hold endnu en sæson i 3. division.

41-årige John Arne Riise spillede i Liverpool fra 2001 til 2008 og desuden også spillet for klubber som AS Roma og Fulham. I løbet af karrieren blev det til hele 110 kampe for det norske landshold.