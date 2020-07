Målkonge druknet

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Norsk fodbold er i sorg, efter at en markant profil er gået bort.

Det drejer sig om 40-årige Reidar Lindqvist, der natten til lørdag druknede i bådhavnen i byen Nes lidt syd for Tønsberg, der ligger 100 kilometer sydvest for Oslo.

For personer uden for Norge ringer der måske ikke mange klokker, når Lindqvists navn bliver nævnt, men i Norge er han en sand legende.

Han er nemlig den mest scorende spiller i landets lavere divisioner med hele 746 mål i 510 divisionskampe. En præstation, der blev driblet hjem på 21 sæsoner i de lavere divisioner fra landets næstbedste række, 1. division, til den mere beskedne 6. division, hvor han indtil sin død fortsat var aktiv på Tønsbergs 2. hold.

Reidar Lindqvist var involveret i fodboldskolen Italent, der giver norske unge en mulighed for at spille lfodbold efter en italiensk filosofi. Privatfoto

Den norske avis Dagbladet kårede ham for to uger siden til 'Alletiders målscorer' i en stor kåring blandt spillere i de lavere divisioner.

Her fortalte han, at han trods en fin målnæse og et prøveophold hos storholdet Vålerenga aldrig valgte at satse helhjertet på fodbolden:

- Fodbolden har aldrig haft førsteprioritet. Jeg har altid haft en Plan B. Jeg har haft et liv, sagde han dengang.

Det andet liv bestod blandt andet af journalistik. Han var således både reporter og sportschef for Tønsbergs Blad, mens han i sin sidste tid var vikar på sportsredaktionen på Østlands-Posten i Larvik.

Indimellem fandt han også tid til i en periode at hellige sig lærergerningen.

Politiets teori om dødsfaldet er, at han faldet over bord, og på en eller anden måde slået hovedet, så han blev slået bevidstløs. Derefter er han druknet i vandet, hvor han blev fundet lørdag morgen.

