Målkonge i tårer efter afskedskamp

Molde FK's Ohi Omoijuanfo havde følelserne uden på tøjet, da han søndag spillede sin sidste kamp for den norske klub

Han er gået fra en fodboldbane talrige gange før.

Men da Molde FK's Ohi Omoijuanfo forlod græstæppet søndag aften efter en kamp mod Haugesund, var der alligevel noget, der var helt anderledes.

Opgøret var den 27-årige angribers sidste tørn for den klub, der har givet ham så meget - og som han - om muligt - har givet endnu mere.

Forude venter et eventyr i serbiske Røde Stjerne efter nytår, men det var ikke nemt at sige farvel ...

Den brandvarme angriber forlader Molde med en sølvmedalje om halsen og som topscorer i Eliteserien.

Det blev der sat streger under søndag, da han nettede for 27. gang i 29 kampe i sæsonens sidste opgør, hvor Bodø/Glimt andetsteds kunne lade sig krone som mestre.

Derfor var kampen på mange måder speciel for Omoijuanfo, og det kastede lidt nedbør i øjenkrogen af sig efter strabadserne.

- Det var desværre min sidste dans. Jeg troede ikke, jeg skulle blive så følelsesladet, da jeg talte med gutterne efter kampen. Der kom nogle tårer, fortalte skarpretteren til TV 2 Norge.

Ohi Omoijuanfo i aktion mod Andreas Cornelius' Trabzonspor i kvalifikationen til Europa Conference League tilbage i august. Nu venter et eventyr i Serbien for den 27-årige angriber. /Ritzau Scanpix

Inden kampen var ræset om titlen som topscorer i Eliteserien helt åben.

Både Omoijuanfo og Lilleströms Thomas Lehne Olsen stod noteret for 26 scoringer.

Sidstnævnte kom ikke på tavlen i sidste runde, og derfor var Omoijuanfos åbningsmål mod Haugesund nok til at bringe ham den hæder, inden han får en ny arbejdsgiver.

- Jeg har nærmest ført i hele sæsonen. Så det er rart at slutte af med titlen. Jeg havde en målsætning om at score 15 mål. Jeg lavede 12 året før og var ikke tilfreds med det. At score 27 er helt vanvittigt, fortsatte han til mediet.

I hele karrieren har nordmanden spillet i Norge, og hans to sønner er opvokset i Molde, som han også ser sig selv vende tilbage til.

Men i første omgang skal han vænne sig til en helt ny kultur og nye holdkammerater, når livet går videre i Røde Stjerne.

Bodø/Glimt blev norsk mester for andet år i træk med 63 point. Molde sluttede på andenpladsen med tre point færre.

I Serbien indtager Røde Stjerne en plads som nummer to efter 19 kampe i SuperLiga.