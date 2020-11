Målmand i uforståelig brøler

Ali Ahamada fik omsider chancen fra start for Brann. Det slap han ikke godt fra

Det forstod de sandt for dyden ikke meget af i Brann.

Den trængte norske fodboldklubs bedste mandskab så bolden humpe i mål efter en sekvens, der syntes relativt ufarlig. Bolden var sendt ind over fra venstre side af Haugesunds Alexander Stølås. Det var måske nok et relativt hårdt indlæg, til gengæld fløj bolden lige i favnen på Brann-målmand Ali Ahamada.

Troede alle.

Men målmanden fra Komorerne greb den bare ikke. I hvert fald ikke godt nok. Det var nærmest som om, der var smurt mudder i handskerne på den 29-årige Ahamada, der i næste moment formåede at bakse bolden over målstregen til et virkelig fjollet selvmål.

Du kan se eller gense scoringen her

Fodboldfans i Norge var ikke synderligt imponerede. Her er et lille udpluk fra Twitter.

Branns tidligere cheftræner, Lars Arne Nilsen, havde Ahamada som førstevalg i ligaens første ni kampe i juni og juli, men derefter gjorde han brug af den tidligere SønderjyskE-målmand Håkon Opdal og unge Markus Pettersen. Da Nilsen var røget på porten i begyndelsen af august, kom Kåre Ingebrigtsen til og fortsatte stilen på målmandsposten.

'Jeg gled lidt'

Som en stor overraskelse for snart sagt alle, havde han dog fundet plads til Ahamada til kampen lørdag mod Haugesund.

Spørgsmålet er så, om Ahamada er med næste gang.

FCM smadrer haltende FCK

Både han og Kåre Ingebrigtsen lignede folk, der allerhelst ville være alle mulige andre steder, da de skulle forholde sig til situationen efter kampen.

- Jeg prøvede at tage bolden, men mit greb var ikke godt. Jeg gled lidt. Det var et fælt boldtab, konstaterede gerningsmanden overfor Eurosport.

Til TV Norge reddede Ingebrigtsen sig ud af det ved tørt at konstatere, hvad der skete: - Ali begår en fejl, og det får de mål af, sagde han.

Krise

De norske medier enten ryster på hovedet eller klasker sig på låret af grin over brøleren.

Verdens Gang kalder episoden for pinlig, mens Dagbladet omtaler det som en ’enorm brøler’.

Bergens Tidende skriver, at Ahamada længe har været milevidt fra startopstillingen.

- Mod Haugesund fik han chancen. Det gik ikke godt, står der kort og godt.

Nederlaget var Kåre Ingebrigtsens sjette i 11 kampe, siden han tog over 8. august. Kun én sejr er det blevet til.

Brann ligger i skrivende stund på 12. pladsen i Eliteserien - fem point over nedrykningsstregen.

