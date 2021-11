Malmö FF dummer sig i guldslutspurt

Det snerper til i jagten på mesterskabet i Sveriges bedste fodboldrække, Allsvenskan.

Lørdag kunne topholdet Malmö FF med en sejr sparke sig tættere på endnu et sæt guldmedaljer, men mod BK Häcken blev det blot til et enkelt point for Jon Dahl Tomassons mandskab.

Kampen endte 2-2. Det betyder, at Malmö mandag kan ende med at blive overhalet på førstepladsen med blot to kampe tilbage i sæsonen.

Det er Djurgården, der med en sejr over Norrköping kan blive nyt tophold lige før målstregen. To point adskiller inden den kamp de to tophold.

Med både Anders Christiansen og Jonas Knudsen på skadeslisten havde Jon Dahl Tomasson kun en enkelt dansker i startopstillingen lørdag i form af Lasse Nielsen.

Forsvarsspilleren lagde efter kun små fem minutter op til åbningsmålet, som Antonio Colak scorede.

Det stod 1-0 i en times tid, indtil Häcken med to mål på cirka syv minutter vendte kampen på hovedet.

Takket være Malik Abubakaris udligning i 84. minut afværgede Malmö dog katastrofen.