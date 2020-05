Malmö-profil i konflikt med Jon Dahl: Forlod træning i vrede

Den verserende coronavirus har givet Jon Dahl Tomasson en usædvanlig start på sin tid i Malmö FF, og den danske træner fik endnu mere at tænke over inden hjemsendelsen i slutningen af marts.

Til den sidste træning inden pausen gik bølgerne højt mellem Jon Dahl og forsvarsspilleren Rasmus Bengtsson, og det endte med, at Bengtsson forlod træningen i vrede. Det skriver svenske Aftonbladet.

Ifølge mediet var årsagen hertil, at Bengtsson fik en form for straf efter at have begået et frispark på danske Anders Christiansen.

Jon Dahl forsøgte efterfølgende at komme i telefonisk kontakt med Bengtsson, men han svarede ikke på cheftrænerens opkald, forlyder det. Til første samling efter coronapausen forlangte Jon Dahl derfor, at Bengtsson undskyldte over for holdkammeraterne.

Men overstået var konflikten endnu ikke.

Foto: Lars Poulsen

I første træning efter holdmødet havde Jon Dahl beordret Bengtsson til at blive træningen ud, men den 33-årige svensker endte alligevel med at forlade træningen før tid med den forklaring, at han havde en mindre skade.

Til Aftonbladet fortæller Bengtsson selv, at hans forhold til Jon Dahl Tomasson er fint, og heller ikke den tidligere danske landsholdsassistent vil lægge for meget i sammenstødet.

- Sådanne ting sker dagligt i klubber rundt om i Europa, fortæller han.

Rasmus Bengtsson har spillet for Malmö FF siden 2015.

Se også: Zeca roser rival: Han kan blive god for FC Porto

Nu går det endelig løs! Så stærk er din klub

Kom med bag kulissen: Superligaens ny virkelighed