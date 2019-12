Malmö rystet inden FCK-brag

Malmö FF bekendtgør indenfor de næste uger, at cheftræner Uwe Rösler forlader klubben

De har brug for alle tre point i torsdagens Europa League-gyser i Parken.

Men Malmö FF er torsdag morgen blevet rystet af en Expressen-historie om cheftræner Uwe Rösler er på vej væk.

Ifølge avisens kilder vil klubben kort og godt købe ham ud af kontrakten, der ellers løber et års tid endnu.

Rösler kom til et presset MFF-mandskab i 2018 og har siden ført dem i to på hinanden følgende Europa League-gruppespil, mens Skåne-klubben var en halvleg fra det svenske mesterskab for nogle uger siden.

Med tre point i Parken kan svenskerne avancere til 1/16-finalerne i turneringen, men mere bliver det så heller ikke til for tyske Rösler, hvis man skal tro Expressen.

Uwe Rösler under træningen onsdag aften i København. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, svenske medier skriver om, at Rösler skulle forlade klubben før kontraktens udløb. Men det er første gang, rygtet er så konkret, som tilfældet er i Expressens spalter.

Ifølge avisen er der flere kandidater i spil til posten.

51-årige Uwe Rösler, der som aktiv fodboldspiller op gennem 1990'erne var en stærk angriber i blandt andet Manchester City, har tidligere stået i spidsen for Lillestrøm, Molde og Viking i norsk fodbold.

Mens FCK er videre med uafgjort, kan Malmö klare sig med det samme resultat. Det afhænger dog af, at Dynamo Kiev ikke vinder hjemme over Lugano.

Skulle det ske, at Malmö vinder i Parken, mens Dynamo Kiev slår Lugano, ja så ryger FCK ud af turneringen.

Du kan følge kampen live her på sitet.

