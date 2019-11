Malmø-fans vil af med Zlatan-statue

Den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic blev medejer af den svenske klub Hammarby IF, da det onsdag blev en kendsgerning, at han har købt cirka en fjerdedel af klubbens aktier.

Det er med ambitionen om at gøre fodboldklubben til den største i Skandinavien.

Nyheden falder ikke i god jord hos tilhængerne i Malmö FF. Klubben, som Ibrahimovic fik sin fodboldopdragelse i, og som han spillede i indtil skiftet til Ajax i 2001.

Så sent som i oktober blev der foran Malmös stadion rejst en statue af Zlatan Ibrahimovic. Den ønsker mange af klubbens fans nu fjernet.

En underskriftsindsamling blev startet onsdag formiddag, og på få timer havde mere end 2000 skrevet under, skriver nyhedsbureauet TT.

En enkelt fan har endda reageret ved at hænge et toiletsæde op på statuens ene arm, og politiet vogter nu ved siden af statuen.

Ved købet af aktierne sagde Ibrahimovic, at han var sikker på, at Malmös fans ikke ville reagere negativt på, at han havde købt sig ind hos en rival.

Men det fik han altså ikke ret i, kan næstformanden i supportergruppen MFF-support bekræfte.

- Han har brændt alle broer til Malmö FF. For fansene og ungdommen kommer han ikke længere til at være det forbillede, han var engang, siger Kaveh Hosseinpour fra MFF-support til SVT.

Statuen af Zlatan blev onsdag 'pyntet' med et toiletbrækt. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Aktiehandlen kom i stand ved, at Ibrahimovic har købt halvdelen af aktierne i den svenske del af det amerikanske selskab Anschutz Entertainment Group (AEG), der ejer næsten halvdelen af aktierne i selskabet bag Hammarby.

AEG ejer desuden Los Angeles Galaxy, som Ibrahimovic spillede for fra marts 2018 frem til slutningen af oktober i år.

Det er endnu uvist, hvor han fortsætter sin aktive karriere, men ved købet understregede han, at det ikke bliver i Sverige.

- Jeg har sagt i ti år, at jeg ikke skal spille fodbold i Allsvenskan. Det kommer ikke til at ske, sagde Ibrahimovic.

I den forgangne sæson blev Malmö FF nummer to i den bedste liga foran Hammarby på tredjepladsen. Djurgården blev mester.

