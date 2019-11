Malmø-helt i tårer: Nu lukker han mod FCK

Et par gange måtte han give efter for tårerne, torsdag aften.

For selv om Markus Rosenberg allerede har spillet et par afskedskampe i denne sæson, ude og hjemme i Allsvenskan, så blev denne aften på Malmø Stadion helt speciel i flere omgange.

Først, da han gik på banen med holdkammeraterne og så den gigantiske hyldest-tifo over hele den ene endetribune.

- Da jeg så mit ansigt på den, kunne jeg ikke holde det tilbage, fortalte den 37-årige matchvinder – for selvfølgelig blev han det – efter 4-3 sejren over Dymamo Kiev.

En kamp, som den stærke angriber afgjorde i det 96. spilleminut efter også at have udlignet til 2-2.

Som eventyret foreskrev har Markus Rosenberg afgjort kampen i det 96. minut.

- Det var nogenlunde sådan, vi havde planlagt det, jokede han.

Men ellers var det andre følelser end de lystige, der fyldte. Og efter kampen vendte tårerne tilbage, da hans familie kom ned på banen for at deltage i fejringen af farmand.

- Det var børnene og min kone, der fremkaldte de største følelser. Det er ekstremt specielt at se dem komme ind. Der blev det så virkeligt, at det nu er slut, fortalte Markus Rosenberg, der kan se tilbage på en stor karriere på klub- og landshold.

Synet af børnene blev for meget for Markus Rosenberg, som dog siden fandt smilet frem igen. Foto: Andreas Hillergren/TT/Ritzau Scanpix

Afskedens tårer. Foto: Andreas Hillergren/TT/Ritzau Scanpix

En karriere, der i udlandet førte ham forbi Ajax, Werder Bremen, Racing Santander og West Bromwich.

Men også dansk fodbold har spillet en vis rolle undervejs. For Rosenberg var med Ajax med til at sende Brøndby ud af Champions League i 2005, og to år senere var han midtpunkt i den historiske batalje med Christian Poulsen i Parken, hvor danskeren så rødt, og en baneløber kort efter sørgede for at få landskampen afbrudt.

Christian Poulsen har nedlagt Markus Rosenberg med en mavepuster, og den tyske dommer Herbert Fandel viser rødt. Foto: Lars Krabbe

Nu slutter han så karrieren definitivt på samme stadion, når han om et par uger skal hjælpe Malmø FF videre i Europa League i gruppefinalen mod FCK.

Den aften må han gerne fælde et par tårer over resultatet også.

