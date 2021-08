Mand sigtes for voldtægt efter skandalefest

Skandalefesten i den norske fodboldklub Brann kan få et retligt efterspil. Således har norsk politi sigtet en mand for voldtægt.

Det skriver VG ifølge nyhedsbureauet NTB.

Avisen skriver, at manden er sigtet efter paragraf 291 i straffeloven, som omhandler seksuel omgang med vold eller truende adfærd.

Personen afviser at være skyldig i overgreb, lyder det i VG.

Politiet har ikke bekræftet oplysningerne, men vil i løbet af torsdag komme med en pressemeddelelse vedrørende efterforskningen af sagen.

Den norske fodboldklub har været i offentlighedens søgelys, efter at klubbens spillere holdt fest på stadion 10. august.

Dårlig dømmekraft

Ni af dem har tidligere på ugen på klubbens hjemmeside forsøgt at forklare, hvordan de oplevede festen på klubbens stadion.

- Vi undskylder, at vi udviste dårlig dømmekraft ved at samles på Brann Stadion natten til tirsdag 10. august. Vi har fuld forståelse for, at dette har medført reaktioner, og vi undskylder over for alle, som elsker Brann og norsk fodbold.

Blandt underskriverne af undskyldningen var klubbens danske anfører, Daniel A. Pedersen, der tidligere har spillet for AGF og Silkeborg.

I sidste uge forlod den danske målmand Mikkel Andersen desuden klubben, efter at han havde været blandt festens deltagere.

I alt 12 Brann-spillere skulle have taget del i festen.

