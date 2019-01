Markant forbud i storklub: - Kommer til at hjælpe spillerne til at præstere

Det tidligere svenske mesterhold IFK Göteborg har taget et alternativt skridt hen mod genrejsning af klubben - spillerne har fået forbud mod at benytte mobiltelefoner

Hvis man skal ud af en krise, må man tænke anderledes.

IFK Göteborg har en gylden historie med 18 svenske mesterskaber og to sejre i den nu hedengangne UEFA Cup - men nutiden står ikke rigtig mål med fordums styrke.

Den tidligere mesterklub kæmper med økonomien, og rent sportsligt har de seneste to sæsoner budt på en placering som nummer 10 og 11 i Allsvenskan.

Træner Poya Asbaghi har kigget på, hvad han inden for budgettet kan gøre anderledes, så 11.-pladsen kan blive skiftet ud med en højere placering i år.

Derfor kommer der til at være nye regler på træningsanlægget i Gøteborg.

- Psykologi handler meget om at kunne præstere bedst, og det gør du, når du er i 'zonen'. Når du er til stede og ikke tænker på en masse andre ting, siger Poya Asbaghi til Göteborgs-Posten.

Han og den øvrige stab vil arbejde for at eliminere 'støjende momenter' for Allsvenskans yngste mandskab.

Det kommer spillerne blandt andet til at mærke på et stærkt nedsat forbrug af mobiltelefoner.

- Vi har mindsket mobilforbruget her, og det er helt forbudt nu. Ikke hele tiden, men i en ret stor del af tiden er det kun i ganske få tilfælde, at man må have mobilen fremme.

- Sidder du med mobilen er du ikke til stede. Vi kan allerede mærke en vis forskel, og det kommer til at hjælpe spillerne til at præstere.

- Selv om vi afholder 100 aktiviteter udenfor banen for at lære hinanden at kende, så findes der ikke noget mere effektivt end at tale med dem, du spiser frokost med. Har du ikke mobilen fremme til frokost, bliver du tvunget til at lære dine holdkammerater at kende, siger Poya Asbaghi.

IFK Göteborg spiller første træningskamp 19. januar mod norske Stabæk, mens den første turneringskamp er 31. marts ude mod Eskildstuna.

