Medie: FCK-spiller har været til lægetjek

SportExpressen skrev lørdag, at AIK forhandlede med FC København om Sotirios Papagiannopoulos, og nu tyder det på, at en officiel udmelding er på trapperne.

Igen er det SportExpressen, der kan berette, at Allsvenskan-klubben præsenterer forsvarsspilleren i løbet af næste uge.

Sotirios Papagiannopoulos gennemgik søndag det obligatoriske lægetjek, og han skriver efter sigende under på en treårig aftale med Stockholm-klubben.

Ifølge det svenske medie er Papagiannopoulos tiltænkt en plads i startopstillingen, hvorfor han kan komme i spil allerede på næste søndag, hvor klubben får besøg af Anders Lindegaard, Anders Randrup og resten af Helsingborg-mandskabet.

Papagiannopoulos har nærmest ikke spillet i FCK den seneste tid og er nu tæt på at vende hjem. Foto: Jens Dresling

Også Bojan Radulovic og Filip Rogic forventes at blive præsenteret i AIK i næste uge.

Og det må siges at være tiltrængt, for hovedstadsklubben er blot et enkelt point over nedrykningsstregen i Allsvenskan efter 16 spillerunder.

Lurer FCK på Pione Sisto? Læs mere her (+)

Bombe under FCK: Imperium kan kollapse

Watt dybt imponeret: Total dominans