Medie: Riddersholm tæt på nyt stort job

Glen Riddersholm kan snart være i job igen. Ifølge det svenske medie Norrköpings tidende er danskeren detaljer fra at blive præsenteret som ny træner i den svenske klub IFK Norrköping

Guld-Glen er tilbage.

Det belgiske eventyr er slut, og nu synes et nyt at kunne begynde i Sverige, hvor han angiveligt er udset som ny cheftræner for storklubben IFK Norrköping.

Norrköpings tidende skriver, at Riddersholm blot er detaljer fra at blive præsenteret som ny cheftræner.

Klubben syd for Stockholm gang i en skrækkelig sæson, hvor det indtil nu kun er blevet 16 point i 16 kampe, hvilket rækker til en skuffende 12. plads for sidste sæsons nummer syv.

Norrköping har vundet 13 svenske mesterskaber - senest i 2015.

Glen Riddersholm forlod for et par måneder siden sin rolle som assistenttræner i KRC Genk, og siden har han stået uden job.

Nu tyder alt dog på, at den tidligere FC Midtjylland, AGF og SønderjyskE-træner skal tilbage i sit virke.

Ekstra Bladet har været kontakt med Glen Riddersholm, der fortæller, at han ikke ønsker at kommentere på rygtet.

