Medie: Spiller-oprør over Bendtner - her gik det galt

'Nogle ting er gengivet korrekt, men det er desværre vanskeligt for mig at genkende flere af de anonymt plantede rygter i sagen Det gør mig trist, for jeg mener, de er misvisende. Jeg har ikke et indtryk af, at jeg skulle have hverken en hel eller halv spillergruppe imod mig, overhovedet ikke.

Nogle gange kan det være lettere at finde en af skyde skylden på, når det ikke fungerer for kollektivet. Her er det klart, at en spiller med min historie og status står først i køen. Ifølge min erfaring kommer man længst med at kommunikere sin utilfredshed direkte med holdkammeraterne. Det har jeg selvfølgelig tillid til, at man fortsat gør i RBK (Rosenborg BK, red.)

Angående min generelle træningsindsats føler jeg, at jeg hver dag beviser, at jeg er god nok til at spille, og at jeg kan hjælpe holdet fra min farvoritposition, når muligheden byder sig. Det var ikke tilfældet i 2018, hvor jeg ofte spillede på uvante pladser og ikke nød særbehandling i hverken Europa League eller Pokalfinalen, hvor jeg med glæde tog ansvar for succes (og dermed også risiko for fiasko) på mine skuldre.

I 2019 giver det ikke mening at tale om spilletid. Men det er trænerens beslutning, og jeg forsøger at leve med det. For vær ikke i tvivl: Jeg har holdet og fansene i mit hjerte.'