Mere mystik om Bendtner: Sendt på ufrivillig ferie

De er endnu ikke skilt, men separationen er påbegyndt.

Det bliver mere og mere koldt for Nicklas Bendtner i Trondhjem.

Danskeren er således ikke med blandt de spillere, som Rosenborg-træneren Eirik Horneland fredag hundsede med på træningsanlægget Lerkendal.

Spillerne har haft en lille uges ferie, og den bliver åbenbart endnu længere for Nicklas Bendtner. Han er heller ikke med, når det norske storhold tager på en mini træningslejr til Frøya i weekenden.

- Jeg har givet Nicklas fri til tirsdag, siger Eirik Horneland til den norske avis Adresseavisen.

Avisen, der normalt er ganske velunderrettet om situationen i Rosenborg, mener at vide, at den udvidede pause ikke er på Nicklas Bendtners initiativ.

Træneren har tidligere fortalt til den danske spiller, at han ikke indgår i fremtidsplanerne - og den sportslige leder i Rosenborg har også tidligere udtalt, at Bendtner forlader Rosenborg her i sommer.

Senere lørdag har cheftræner Eirik Horneland fortalt, at han har givet Bendtner fri frem til på tirsdag.

- Vi synes begge, at det er en god idé.

- Vi havde kontakt i ferien, diskuterede det og aftalte, at det var okay, siger Horneland ifølge norske Adresseavisen.

Nicklas Bendtner var senest i aktion for Rosenborg 28. april i et 0-3-nederlag til Molde.

