Midt i nedtur: Bendtner dropper retssag

Mens de sportslige problemer hober sig op for vragede Nicklas Bendtner, kan den danske Rosenborg-angriber trods alt lægge en anden bekymring i skuffen.

Ifølge Adresseavisen har Bendtner således droppet den hussag, han har kørt mod den tidligere ejer af hans funkisvilla i Trondheim.

'Parterne blev enige om at stoppe sagen i henholdt til tvisteloven (loven om civile sager i Norge, red.) §16-17', står der ifølge den norske avis i retsbogen, hvor det også fremgår at den tidligere ejer to gange har forsøgt at indgå et forlig.

Og at sagen er stoppet, bekræftes af dommeren.

– Sagen er sat på pause, og der sker ikke noget med sagen, før parterne eventuelt beder om at den sættes i gang igen, siger Leif Otto Østerbø til Adresseavisen.

Også den tidligere ejers advokat bekræfter historien, men vil ikke oplyse, om det skyldes, at man har indgået et forlig med Nicklas Bendtner.

Danskeren købte den 547 kvadratmeter store villa i 2017, da han var skiftet til Rosenborg fra Nottingham Forest. Ifølge norske medier lød købesummen på omkring 18 millioner norske kroner (ca. 14,5 mio. kr.), hvilket gjorde det til en af de absolut dyreste adresser i Trondheim.

I april kom det dog frem, at en retssag var på vej, fordi Nicklas Bendtner krævede et afslag i prisen. Det er uvist, hvad argumentet for afslaget skulle være.

I oktober satte Bendtner huset til salg. Dengang lød forklaringen, at huset var for stort, og at han og kæresten Philine Roepstorff hellere ville leje noget mindre.

Rosenborg har allerede officielt meldt ud, at Nicklas Bendtner skal videre fra den norske klub denne sommer, selvom hans kontrakt først udløber ved årsskiftet.

Nicklas Bendtner skal væk fra Rosenborg i sommerpausen. Foto: Erik Eikebrokk

