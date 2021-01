Millionbud på dansk topscorer

Kasper Junkers agent bekræfter, at der er kommet et officielt bud på angriberen

27 mål i 25 kampe gjorde danske Kasper Junker til topscorer i den norske Eliteserie i 2020-sæsonen.

Nu håber Bodø/Glimt angriberen at lave et stort skifte, og nu erfarer VG, at Crotone fra den italienske Serie A lørdag har sendt et officielt bud på 15 millioner norske kroner - svarende til 10,8 millioner danske kroner.

- Vi er opmærksomme på, at der er kommet et bud. Jeg synes, det er en fair pris i dette marked. Nu er det op til klubben, siger Junkers agent Christian Bysted til VG.

Philip Zinckernagel er allerede røget til Watford, nu kan hans danske succesmakker ryge til italienske Crotone. Foto: Mats Torbergsen/Ritzau Scanpix

Hos de norske mestre går de ikke ligefrem rundt med hænderne over hovedet over det italienske bud.

- Jeg kommenterer normalt ikke på konkrete bud eller på, hvem der er på banen, men hvis du siger 15 millioner norske kroner, så lyder det ikke som en god pris på topscoreren i Norge. Jeg må kigge på min mail, når jeg har spist aftensmad, siger Frode Thomassen, der er daglig leder i klubben, til VG.

Crotona ligger i øjeblikket sidst i Serie A med to point op til redning. Med 21 mål i 18 kampe er der fire klubber, der har lavet færre mål end dem, mens man har rækkens dårligste forsvar.

26-årige Kasper Junker har tidligere spillet uden den store målfarlighed for Randers, AGF og Horsens, men en udlejning i efteråret 2019 til norske Stabæk satte ham i gang, og 2020 blev et fantastisk år med topscorertitel og mesterskab i Norge.

Først midt på ugen lykkedes det Bayern Münchens Robert Lewandowski at støde danskeren af tronen som Europas farligste angriber.

Tidligere har tyske Union Berlin været nævnt som en mulighed, men de har trukket sig fra kampen. Også tyrkiske Besiktas har været nævnt som en mulighed.

