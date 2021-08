Mistænkt i sex-skandale afhørt

Skandalefesten i danskerklubben Brann natten til tirsdag, hvor 12 spillere havde sex med kvindelige gæster inde på selve græsset på stadion, udvikler sig dag for dag.

En enkelt person er mistænkt for et decideret seksuelt overgreb og har nu givet forklaring til politiet.

- Den mistænkte er afhørt søndag og nægter sig skyldig. Han har fortsat status som mistænkt, siger leder i politidistrikt Vest, Gunnar Fløystad, til Nettavisen.

Hos Bergens Tidende har de været i kontakt med den unavngivne spillers advokat, og spilleren kan ikke genkende historien, der gør, at politiet er blandet ind i sagen.

- Nu må vi naturligvis vurdere indholdet i forklaringen og se, hvad det kan føre til af nye efterforskningsskridt, siger Fløystad til VG.

Han stod Champions League for FC Midtjylland i efteråret, men Mikkel Andersen er nu en af to spillere ude af aftenens Brann-trup, fordi det har været en hård uge. Foto: Ernst van Norde

Fredag fortalte politiet, at de ikke havde modtaget nogen anmeldelse i sagen.

- Men ud fra oplysninger vi har modtaget samt vores egne undersøgelser, vurderer vi, at der er grundlag for at undersøge, om der er sket en kriminel handling, lød det fredag i VG.

Søndag aften spiller Brann første kamp efter skandalen, og fansene markerer deres utilfredshed med spillerne med stilhed i 19 minutter og otte sekunder. Klubben er stiftet i 1908.

- Den seneste uges episoder er fuldstændig uacceptable og et svigt mod alle, der er glade for klubben. Det er vores pligt at sige fra, og at vi ikke godtager denne, lyder det fra fansene.

Med i truppen er hverken den danske målmand Mikkel Andersen eller Kristoffer Barmen, da det har været en meget belastende uge for dem.

Daniel A. Pedersen er anfører i Brann. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Udover Andersen med fortid i FC Midtjylland og Lyngby, spiller også Japhet Sery Larsen i klubben, ligesom den tidligere Silkeborg- og AGF-spiller Daniel A. Pedersen er anfører i Brann, og så er tidligere Esbjerg-boss, Jimmi Nagel Jacobsen, sportschef i klubben.

- Vi har haft en alvorlig snak med spillergruppen i morges. Det er klart, at det for de 12 involverede vil få konsekvenser i en eller anden form, sagde den tidligere Esbjerg-boss torsdag, da sagen kom frem.

Brann har før søndagens kamp blot syv point for 14 kampe og ligger sidst i den bedste norske række og har altså også store problemer uden for banen. Eller faktisk skete episoderne natten til tirsdag også på banen, hvilket overvågningskameraer har vist.

