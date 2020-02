Mystisk skifte: Mestrene handler i 3.division

Der var nok en eller to, der blev overraskede i den lille norske Trondheim-forstad Tiller.

Tillers stolthed, byens 3. divisionshold, mistede nemlig deres 22-årige keeper Erland Tangvik til ingen andre end de svenske mestre, Djurgården. Det skriver TV2 Norge. Og han nåede sågar at få debut lørdag i en venskabskamp mod norske Brann.

Der er langt både fysisk og sportsligt fra Stockholm-klubben til Tiller i Sør-Trøndelag, og hovedpersonen selv har da også svært ved ikke at smile over den pludselige aftale med de regerende svenske mestre.

- Utrolig sjovt, fortalte den glade unge mand i en pressemeddelelse fra hans nye arbejdsgiver.

Årets första match är igång!

I startelvan hittar vi bland andra debuterande Erland Tangvik. pic.twitter.com/so54vwPxX2 — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) February 15, 2020

Blev anbefalet af ven

Træerne vokser ikke ind i himlen, og Tangvik har foreløbig scoret sig en etårig kontrakt som tredjekeeper i den svenske hovedstad.

Her er han nu blevet holdkammerat med tre andre nordmænd. Og den ene af dem skylder han nok en tak.

Den 23-årige forsvarsspiler Aslak Witry var nemlig grunden til, at Tangvik ikke bare fik lov at stå på kassen for halvtomme tribuner i Tiller i den nærmeste fremtid. De to kendte nemlig hinanden gennem en fælles fortid i klubben Ranheim, og Witry anbefalede derfor den ukendte keeper for Djurgården.

Inviteret med til en træningslejr i Sydafrika greb Tangvik åbenbart chancen. I hvert fald er det bizarre skifte nu en realitet. Og unge Erland tror på det.

- Jeg ved, jeg er hentet ind som tredjekeeper, men jeg kommer til at arbejde stenhårdt for at udvikle mig og være klar til at spille, hvis muligheden kommer, siger han.

