Norsk fodbold har mistet én af de allerstørste.

Den tidligere norske fodboldspiller og legendariske cheftræner Nils Arne Eggen er død. Han blev 80 år.

Det skriver Rosenborg på sin hjemmeside.

- Det er med stor sorg, at Rosenborg i dag modtog beskeden om, at klubben største legende er død, skriver klubben.

Ligeledes beretter den norske fodboldklub, at Eggen sov stille ind natten til onsdag.

Det oplyses ikke, hvad der præcist ligger til grund for trænerlegendens død. Dog kæmpede han gennem længere tid med sit helbred - blandt andet fik amputeret begge fødder for et par år siden.

Norske VG skriver, at Eggen vil blive husket som den største cheftræner nogensinde i norsk fodbold.

Nordmanden havde en kæmpe indflydelse, da Rosenborg byggede sin position tilbage i 1960. Først som spiller og dernæst cheftræner.

Han stod i spidsen som cheftræner for den norske storklub fra 1988 til 2002 - dog holdt han ét sabbatår i 1998.

I den lange periode nåede Eggen at vinde den bedste norske række ikke færre end 13 gange. Derudover var Rosenborg med i Champions League i otte sæsoner.

Det store højdepunkt var i foråret 1997, da Rosenborg nåede hele vejen til kvartfinalen i Champions League og dermed var blandt de otte bedste hold i Europas største klubturnering.

Her besejrede Eggen og co. blandt andet de italienske giganter AC Milan i gruppespillet med 3-0 på det ikoniske San Siro.