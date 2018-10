Nordmænd med humor: Meldte dommer ind i blindeforbundet

Manden i sort nåede dog ikke at få en førerhund

De ellers så knas tørre og kedelige nordmænd har også en humoristisk side.

Den norske tredages avis, Firdaposten kan fortælle en meget munter historie om en dommer i den næstbedste norske fodboldrække, Obosligaen, som efter at have begået en graverende fejl blev meldt ind i Blindeforbundet.

Tilmeldingsblanketten havde dog ikke fået tilføjet et ønske om at få en førerhund.

Fansene fra Florø var stærkt utilfredse med, at dommer Mads Følstad Skarsem ikke fløjtede, da Strømmens målmand greb en bold langt uden for straffesparksfeltet. i et nedrykningsslag.

Det skete i en kamp i udkanten af Lillestrøm, som endte med, at hjemmeholdet Strømmen tilføjede Florø et nederlag på 2-0, som formentligt vil sende gæsterne ud af den næstbedste række, men det er en anden historie.

Efter kampen fik en vittig sjæl blandt Florøs fans den 'sjove' ide at indsende en indmeldingsblanket med dommerens navn, men i manglen på dommerens telefonnummer brugte den vittige fan telefonnumret på Firdaposten.

Derfor blev avisen ringet op af Blindesamfundet, som lige ville tjekke indmeldingen.

- Det sker ikke så tit, men det er sket, at en dommer er forsøgt meldt ind i Blindeforbundet, kunne en talsmand for 'de blinde' bagefter fortælle.

Denne tror ikke på, at det var sidste gang, at en fodbolddommer blev meldt ind.

- Selv om det er uskyldig spøg, kunne vi sagtens bruge tiden bedre, lød Blindeforbundets reaktion efter et stunt, som ellers har givet en sjælden omtale.

I Florø er fansenes formand gået i ind i den 'spegede' sag og vil forsøge at finde ud af, hvem der har været så vittig, selv om formanden synes, at det var en 'artig' måde at gøre opmærksom på utilfredshed med en dommer.

Sidstnævnte har taget forsøget på en indmeldelse med et stort smil, og han har oplyst, at han ikke tænkt sig at skrive en indberetning.

Herhjemme ville det formentligt være endt med at blive en sag i det nye 'sofapanel'.

