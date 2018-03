Norge i chok: 20-årig fodboldspiller dør pludselig

Han har 42 U-landskampe for Norge, men nu er 20-årige Adrian Lillebekk Ovlien død af pludselig infektion

De mange pludselige dødsfald blandt fodboldspillere fortsætter. Denne fredag er det Norge, der er ramt.

Kongsvinger fra den næstbedste norske række melder, at en 20-årig spiller fra førsteholdet er død.

- Adrian Lillebekk Ovlien døde på Ullevål Sygehus tidligt i dag. Han døde efter en akut infektion. Vores tanker går til familien og hans nærmeste, lyder det på klubbens hjemmeside.

– Han døde af en akut infektion, som gik i blodet. En blodforgiftning, vi ved ikke mere end det, siger klublæge Åge Henning Andersen til VG.

Det er blot 12 dage siden, at den 31-årige Fiorentina-anfører Davide Astori blev fundet død på sit hotelværelse morgenen før en kamp mod Udinese.

For syv dage siden døde 18-årige Thomas Rodriguez fra Tours FC i den næstbedste franske række.

Tidligere denne uge døde den 24-årige angriber Damantang Camara fra Berliner SC i den femtebedste tyske række.

Adrian Lillebekk Ovlien jubler over Kongsvinger-scoring i efteråret. Foto: All Over

Også modstander-klubberne sørger over dødsfaldet:



Adrian Lillebekk Ovlien har spillet kampe på alle Norges U-landshold fra U15 og op til U19 - i alt 42 U-landskampe.

Han kom til Kongsvinger fra Eidskog som 16-årig, og det blev til 69 kampe og tre mål for forsvarsspilleren, der forrige sæson blandt andet spillede hele pokalfinalen mod Rosenborg.

Hans sidste kamp var mandag mod kinesiske Sichuan Longfa i en træningskamp i Spanien.

