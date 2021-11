Norge vil indføre videosystemet VAR i topligaer fra 2023

En lang række fodboldligaer har allerede haft videosystemet VAR implementeret i flere år, og nu følger Eliteserien i Norge trop.

Det bekræfter præsidenten for Norges Fodboldforbund (NFF), Terje Svendsen, tirsdag ifølge NTB.

- Det er teknisk, praktisk og økonomisk muligt at gennemføre og vil blive gennemført fra 2023-sæsonen, siger han.

- Der skal sættes et testprojekt i gang nu. Vi har her sagt ja til VAR i norsk fodbold. Hvordan det skal løses, skal projektet, som nu går i gang, give svar på.

Allerede i oktober tegnede der sig et billede af, at videodommerne kunne få plads i den bedste norske fodboldrække, da der var et stort flertal for det blandt de 32 medlemsklubber. Kun Lillestrøm stemte imod indførelsen.

Der er også planer om at indføre VAR i slutspillet i Toppserien, som er den bedste række for kvinder. Det sker fra efteråret 2023.

Mens NFF og klubberne er positivt stemt over for VAR, har nogle fans imødeset den mulige indførelse med skepsis.

- Vi ser frem til at få alle synspunkter på bordet. Vi erkender, at der har været børnesygdomme forbundet med VAR, siger NFF-præsidenten.

VAR har været brugt som redskab for de danske dommere i Superligaen siden sommeren 2020 og er dermed i sin anden sæson i Danmark.