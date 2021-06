Norsk fodboldforbund dropper sag mod dansk træner

Det Norske Fodboldforbund (NFF) går ikke videre med sagen om racismeanklager mod den danske træner Henrik Pedersen.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Pedersen stoppede i april som træner i Strømsgodset. Sagen nåede offentligheden, da flere norske medier skrev, at danskeren af syv anonyme spillere var blevet beskyldt for racisme.

Pedersen afviste, at han skulle være kommet med diskriminerende udsagn, som det blev hævdet. Alligevel blev han altså enig med klubben om at stoppe samarbejdet.

Strømsgodset sendte efterfølgende sagen videre til fodboldforbundet, men der har man ikke vurderet, at der skulle gøres mere ved den.

- Jeg er glad og lettet over, at denne proces er ovre, og at jeg nu kan fokusere fuldstændig på fodbold og trænergerningen, siger Henrik Pedersen i en pressemeddelelse ifølge NTB.

- Det har været nogle belastende måneder for hele familien, og vi er meget glade for, at vi kan lægge sagen bag os.

Henrik Pedersen har endnu ikke fundet sig et nyt trænerjob. Han har tidligere været træner for en række hold i ind- og udland. Fra 2014 til 2015 var han cheftræner for HB Køge, og senere blev han assistenttræner i Union Berlin.

Herfra gik turen til Eintracht Braunschweig, før Strømsgodset ansatte Pedersen i sommeren 2019.