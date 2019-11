Norsk mesterskab afgjort efter storsejr

Fodboldklubben Molde kunne søndag juble over at vinde det norske mesterskab, da klubben hjemme slog Strømsgodset sikkert.

Molde vandt opgøret 4-0 og nåede dermed op på 62 point på førstepladsen i Eliteserien, og det forspring kan ingen andre klubber indhente med to runder tilbage.

Efter godt en halv time førte hjemmeholdet 2-0 og kunne så småt begynde at forberede festlighederne efter mål af Ohi Omoijuanfo og Magnus Wolff Eikrem.

I anden halvleg sørgede Leke James med to scoringer for slutresultatet, og så kunne festen skydes i gang.

Det er fjerde gang, at Molde vinder det norske mesterskab, hvilket senest skete i 2014.

Forinden blev det også til norsk guld i 2011 og 2012.

Strømsgodset havde danske Martin Hansen i målet og den danske træner Henrik Pedersen må nu erkende, at klubben går to nervepirrende runder i møde.

Strømsgodsets nederlag betød således, at klubben ligger næstsidst på en direkte nedrykningsplads med 26 point.

Kasper Junker scorede for Stabæk, som ude slog Lilleström 3-1, og Tonny Brochmann scorede på et straffespark for Mjøndalen IF, som hjemme slog Ranheim 3-1 i et bundopgør.

De tre point var særdeles vigtige, da Mjøndalen er lige over Strømsgodset med et point mere, mens Ranheim er sidst med 24 point.

