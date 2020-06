Nu bliver hun hånet

Sådan faldt ordene:

Frick: ”We take it in English. Congratulations!”

Christiansen: ”Tack.”

Frick: ”What a start for you today!”

Christiansen: ”Ja, det var fint.”

Frick: ”You prefer speaking in Danish?”

Christiansen: ”Ja ... eller svenska går också.”

Frick: ”Vi testar på svenska så får vi se.”