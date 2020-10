Nu bryder han tabu: - Jeg er homoseksuel

I fodboldens verden er der meget få homoseksuelle. Det er i hvert fald konklusionen ud fra, hvor mange der åbent har fortalt, at de er homoseksuelle.

Den virkelige konklusion er formentlig, at kun meget, meget få har turdet stå frem og åbent erklære deres seksualitet i frygt for, hvordan det vil blive tage imod af omverdenen - en omverden, der i fodbold ofte er præget af en machokultur.

Nu har den norske topdommer Tom Harald Hagen taget et skridt i den modsatte retning. I et interview med avisen Glåmdalen fortæller han, at han er homoseksuel.

- Jeg føler, at tiden er moden, og jeg kan ikke forestille mig, at det bliver andet end positivt for

Den norske topdommer er efter interviewets offentliggørelse blevet hyldet af adskillige på sociale medier, og også i det norske fodboldforbund klapper man i hænderne over, at Tom Harald Hagen har talt åbent om sin seksualitet.

- Der er selvsagt ikke noget sensationelt i, at Hagen er homoseksuel. Men i erkendelse af, at homoseksuelle mænd hidtil ikke har fundet en tryg arena i fodbolden, er det vigtigt og godt, at en stor profil i topfodbolden vælger at fortælle åbent om det.

- Jeg vil derfor gerne rette en inderlig tak til Tom Harald for det skridt, han i dag har taget for os alle, skriver Lise Klaveness, der er elitedirektør i fodboldforbundet, i en SMS til Aftenposten.

44-årige Tom Harald Hagen har dømt 248 kampe i Norges bedste fodboldrække, og han har også været på en lang række internationale opgaver - herunder syv kampe i Champions League-gruppespillet og 13 kampe i Europa League-gruppespillet.