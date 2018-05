Nu er Bendtner blevet skannet - her er svaret

Nicklas Bendtners VM-drømme har fået et nøk opad efter, han har været til en MR-scanning. Den kunne vise, at den skade, som den danske angriber fik for Rosenborg i kampen mod Lillestrøm ikke er alvorlig.



Det skriver Bendtners norske klub på dens officielle hjemmeside.



Undersøgelsen blev foretaget fredag, og nu er resultatet kommet for Bendtner, som nu kan ånde lettet op med en viden om, at skaden blot er et stød. Skaden skete midt i første halvleg i 3-0-sejren 16. maj på Lerkendal.



Den gode nyhed for Bendtner betyder, at han kan træne normalt med igen lørdag formiddag, og han bliver klar til at spille igen mod Haugesund 2. pinsedag.



Nicklas Bendtner er desuden med i den store bruttotrup, som landstræner Åge Hareide har udtaget og senere skal barberes ned til 23 mand, som skal med til Rusland til sommer, hvor der spilles VM.



Her er Danmark i gruppe med Frankrig, Australien og Peru.

