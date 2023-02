Nu er det bekræftet: Viktor Fischer til AIK

Efter halvandet år i Belgien tager Viktor Fischer nu til Sverige.

Fredag har AIK, der har hjemme i Stockholm, på sin hjemmeside annonceret, at danskeren er ankommet på en lejeaftale, der gælder for resten af året.

Allerede i januar skrev Ekstra Bladet om koblingen mellem Fischer og AIK.

AIK har lejet Fischer i Royal Antwerp, som den 28-årige kantspiller har optrådt for 12 gange i indeværende sæson.

- Jeg ser frem til at blive en del af klub, som over de seneste uger virkelig har vist, at de vil have, at jeg skal være en del af deres 2023-sæson, siger Fischer på AIK's hjemmeside.

Sæsonen i svensk topfodbold løber fra marts til november, så Fischer kan være med fra start for AIK, som sidste år blev nummer fem i Allsvenskan.

I sit halvandet år hos Royal Antwerp har Viktor Fischer spillet blot 35 kampe for den belgiske klub og scoret tre mål.

Han skiftede til belgisk fodbold i sommeren 2021 efter tre et halvt år i FC København. Før tiden i den danske hovedstad tørnede han ud for tyske Mainz, engelske Middlesbrough og hollandske Ajax.

På det danske landshold har Fischer spillet 21 kampe.