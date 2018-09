Nu ramler det for Bendtner - fyret af sponsor

Nicklas Bendtner bliver nu ramt af de første konsekvenser, efter at han natten til søndag blev anmeldt og sigtet for vold mod en taxachauffør i det indre København.

Mandag har en af angriberens sponsorer, hårvoks-producenten ID Hair nemlig truffet en konsekvent beslutning, og fyret Bendtner på gråt papir som 'Global Brand Ambassadør'.

- Som følge af et voldeligt sammenstød mellem Nicklas Bendtner og en taxichauffør i København, og som senere er blevet politianmeldt, har IdHAIR med omgående virkning ophævet samarbejdet med Nicklas Bendtner, lyder det i den pressemeddelelse, firmaet har udsendt.

Dermed får sagen de første økonomiske konsekvenser for den 30-årige angriber, der kun nåede at reklamere for hårvoksen i mindre end et år.

- Vi tolererer ikke vold, så meget længere er den ikke, lyder det klart og tydeligt fra direktør Preben Munch, som altså ikke har ønsket at vente på, at der falder en eventuel dom i sagen, og givetvis havde håbet på en helt anden form for reklame, da han skrev under med fodboldstjernen, der dengang var meget begejstret over udsigten til at skulle repræsentere hårvoksen.

- Jeg har i mange år brugt produkterne fra IdHAIR, og derfor glæder jeg mig også ekstra meget over nu at have indgået et samarbejde med dem om at være deres globale ambassadør, forklarede Nicklas Bendtner dengang.

Men nu er samarbejdet ophørt i kølvandet på den voldsomme episode natten til søndag, hvor en taxaxchauffør brækkede kæben.

Tidligere mandag udtalte Nicklas Bendtners klub, Rosenborg, sig om sagen.

- Søndag formiddag blev vi orienteret om, at der havde været en uheldig hændelse i København, hvor Nicklas Bendtner havde været involveret. Det var en meget nedtrykt Nicklas Bendtner, som selv kontaktede klubben og informerede om, hvad der var sket, lyder det i en pressemeddelelse fra den norske klub.

Dernæst bliver det forklaret, at man i klubben har forsøgt at danne sig et overblik over episoden, men at man for alvor vil tage fat på det arbejde, når Nicklas Bendtner efter planen vender tilbage til Trondheim en af de kommende dage efter sin genoptræning i København.

- Vi vil så stille og roligt gennemgå det, der er sket, og vurdere hvordan klubben skal reagere. Vi vil behandle Nicklas på den måde, han har krav på uanset handlingen. Hvis sagen ender i retssystemet, er vi sikre på, at det danske retssystem håndterer sagen på den rigtige måde, skriver Rosenborg.

Rosenborgs hovedsponsor, Sparebank 1 SMN, lader det være op til klubben, om episoden skal have konsekvenser for Nicklas Bendtner.

- Sparebank 1 SMN er langsigtet samarbejdspartner med Rosenborg og har tillid til, at ledelsen i klubben håndterer sagen på en rigtig måde, siger banken i en kommentar.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde Bendtner i selskab med sin kæreste, Philine Roepstorff, lørdag nat været på den eksklusive natklub Lusso, som har til huse på Hovedvagtsgade 8 i det indre København.

Senere natten til søndag modtog Københavns Politi klokken 02:41 en anmeldelse om vold mod en hyrevognschauffør i indre by i København.

Efterfølgende har Dantaxi bekræftet, at Nicklas Bendtner er blevet politianmeldt for en voldsepisode, hvor en taxachauffør ifølge Dantaxi brækkede kæben.

