Nu taler Bendtner - udsat for grov chikane

Bendtner har åbenbart haft noget besynderlige problemer med huset i det norske.

Torsdag kom det frem, at Nicklas Bendtner ville sælge funkisvillaen i Trondhjem, og det fik straks mange til at kæde det sammen med Bendtners fodboldmæssige fremtid. Lokalmediet Adresseavisens kommentator fortalte, at det fik spekulationerne om et Rosenborg-exit til at eskalere.

Nu fortæller angriberen, at det ikke har noget med hans fremtid i klubben at gøre. Det har i stedet været chikanerende tiltag fra udefrakommende, der har fået ham til at sætte huset til salg.

- Philine (Kæresten, red.) og jeg lå og så Harry Potter-maraton, og jeg ville lave noget te. Da jeg slukkede for fjernsynet, hørte jeg en mærkelig suselyd. ’Hvad fanden er det, tænkte jeg’. Jeg havde kun lige trukket gardinet til siden, da jeg så, at der hang en drone. Lige udenfor. Efter et stykke tid fløj den væk igen, siger Bendtner til Adresseavisen.

- Jeg er begyndt at holde mere øje efter det. Og dronen kommer flyvende næsten hver aften, så jeg bliver nødt til at have gardinerne trukket for. Jeg tænker, hvordan det i det hele taget er muligt.

Derudover fortæller Bendtner, at han gerne vil have frigivet penge, for han ved ikke, hvor han skal bosætte sig efter fodboldkarrieren. Lige nu har han fire-fem ejendomme, som han prøver at afsætte.

Bendtner skal bruge penge, når han skal slå sig ned. Det kan både være i Danmark eller England, hvor han også har boet i en lang årrække. Det bliver dog næppe i Trondhjem, selvom Bendtner fortæller, at han gerne kommer på besøg.

