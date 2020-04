Nu træner Zlatan med danskere

I Sverige er der åbnet op for, at klubberne må træne, og i Hammarby har man skærtorsdag besøg af ingen ringere end Zlatan Ibrahimovic.

Expressen skriver, at den svenske verdensstjerne Zlatan Ibrahimovic lige nu træner med i Hammarby, der blandt andre har danskerne Mads Fenger og Jeppe Andersen i klubben - sidstnævnte er anfører.

38-årige Zlatan Ibrahimovic ejer 25 procent af Hammarby, og derfor er det i sig selv ikke overraskende, at angriberen tropper op i den svenske hovedstadsklub. Ibrahimovic er dog fortsat på kontrakt i AC Milan frem til sommer.

Torsdag missede Jeppe Andersen dog den store oplevelse.

- Det er lidt uheldigt. Det må jeg sige. Det er pivelendigt af mig, forklarer Jeppe Andersen overfor Sport Live.

- Min danske holdkammerat Mads Fenger har ikke været der hele ugen, men tog derud i dag, og så kom Zlatan, så der havde han heldet med sig, fortæller den danske anfører.

Hammarby har tidligere meldt ud, at det ikke er planen, at Zlatan Ibrahimovic skal tørne ud for klubben, men måske har tingene ændret sig.

Italienske medier har i flere uger skrevet, at svenskeren ikke ønsker at forlænge med AC Milan, fordi han er utilfreds med ledelsen og ikke mindst fyringerne af Pablo Maldini og Zvonimir Boban.

Hammarby blev nummer tre i Allsvenskan i sidste sæson.