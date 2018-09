Nu vender det: Endelig godt nyt for Bendtner

Nicklas Bendtner har fortsat en voldssag hængende over hovedet, men sportsligt kan angriberen glæde sig over, at han for første gang længe kunne træne sammen med Rosenborg

Alt imens at retssagen imod den danske skarpretter lurer i kulissen, kan angriberen glæde sig over, at han efter flere ugers skadesfravær er tilbage i træning.

Det blev bekræftet mandag formiddag af eurosport.no, da holdet forberedte sig til hjemmebane-pokalopgøret mod Vålerenga onsdag.

Den høje dansker blev lårskadet i Europa League-udesejren mod makedonske Shkendija og måtte lade sig udskifte i slutningen af opgøret.

Der blev talt om en skadespause på op til et par måneder, men nu ser det altså ud til, at angriberen er klar før tid.

Den kommende klarmeldingen er kærkommen for traditionsklubben, da den går et hårdt program i møde med hele fire kampe på blot 11 dage.

Bendtner gennemførte da heller ikke hele træningen men udgik efter en halv time. Det var dog ifølge klubbens fysiske træner, Christian Thorbjørnsen, helt efter planen, da optrapningen skal foregå i et roligt tempo.

Desuden forudser klubbens medicinske koordinator, Haakon Schwabe, at den tidligere Arsenal-mand vil være tilbage for fuld skrue om et par uger.

- Han er i gang, og det kan vi lide. Men der er lidt igen. I dag fik han 25 minutter, fortæller Schwabe.

For at skåne sin krop så meget som muligt, skulle Bendter angiveligt have taget turen fra omklædningsrummet og ud på træningsanlæget på græs og i vejkanten.

Hvis Scwabes forudsigelser står til troende, vil Bendtner først skulle i aktion, når Rosenborg lørdag 20. oktober gæster Lilleström, da der ligger en landsholdspause inden, hvor Bendter nok må indstille sig på ikke at blive udtaget.

Brækkede kæben - men Bendtners chauffør bliver selv sigtet for forsøg på vold

Rosenborg-legende støtter Bendtner i den svære tid