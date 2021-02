Ny ballade: - Undret mig siden han kom

Jon Dahl Tomasson førte Malmö FF til det svenske mesterskab i sin første sæson som træner, men der har også været bøvl uden for banen med spillere, der brokker sig.

Nu stiller den amerikanske offensivspiller Romain Gall sig op i køen.

- Jeg har ikke fået den samme chance som de andre spillere, siger Gall til Sydsvenskan.

Gall i sin debut for USA mod Belgien i november 2018. Foto: Geert Vanden Wijngaert/Ritzau Scanpix

Får den kolde skulder

Han spillede en stor rolle på Malmö FF-holdet i 2018 og 2019, hvor det også blev til debut på det amerikanske landshold.

Han forstår ikke, hvorfor han er frosset ud i kulden.

- Jeg ved det ikke. Du må spørge træneren, for han bestemmer.

- Jeg har forsøgt, men det er ikke så tydeligt, hvad der sker. Egentlig er det et spørgsmål for ham.

- Men det er vel let for ham at skyde den ned og sige, at der er mange spillere at vælge mellem.

- Men den virkelige årsag til, hvorfor jeg ikke har fået chancen, kender jeg ikke. Jeg har undret mig over det, siden han kom til.

Amerikaneren var i efteråret udlejet til Örebro, men har i vinterens træningskampe slet ikke fået spilletid.

Sportschef Daniel Andersson fortæller, man i julepausen var enige om, at han skulle spille et andet sted, men at der ikke er dukket noget passende op.

