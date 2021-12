Ny klub til Rygaard

Efter et mindre godt ophold i den polske klub LKS Lodz har Mikkel Rygaard nu fundet en ny arbejdsgiver.

Den kreative midtbanespiller har lavet en toårig aftale med BK Häcken fra den bedste svenske række, Allsvenskan, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Jeg har venner, der har spillet i Allsvenskan, og jeg ved, at fankulturen er rigtig god, og at der bliver spillet god fodbold.

- Man har måske altid sagt, at den danske liga er nummer et i Norden, men Allsvenskan har efterhånden vist, at den i hvert fald er med deroppe, siger Mikkel Rygaard om sit skifte.

LKS Lodz betalte ikke Rygaard den løn, som han har berettiget til, og derfor ophævede han i november sin kontrakt efter mindre end et år i Polen.

Nu bliver det så i stedet BK Häcken, der blev nummer 12 i den forgangne sæson, som får gavn af den 31-årige danskers teknik og spilforståelse.

- Mikkel er løsningsorienteret med bolden og kommer med sin præcision og smartness til at være en vigtig spiller for vores offensive kombinationsspil, siger Häckens sportschef, Martin Ericsson.

Rygaard står som Lyngby- og FC Nordsjælland-spiller noteret for i alt 135 kampe og 19 scoringer i Superligaen.

Han bliver i BK Häcken blandt andre holdkammerat med sin 19-årige landsmand Kristoffer Lund, der i efteråret var fast mand som venstreback.