Ny træner ændrer Bendtner-beslutning

Torsdag fortalte den nye Rosenborg-træner Eirik Horneland, at Nicklas Bendtner ikke kommer til at spille fra start i søndagens testkamp mod Brann.

Men nu er der taget en ny beslutning omkring den danske angriber, der netop er vendt tilbage efter at have afsonet sin dom for vold mod en taxa-chauffør.

Med 22 dage til sæsonpremiere er Bendtner eneste skadesfrie angriber, og selvom danskeren også har haft lidt småproblemer, så ligner det pludselig en startplads.

- Ja, det ser ud til at være nærmere og nærmere for ham. Det er muligt, at han er klar til det allerede søndag. Det er muligt, at vi må revurdere den tidligere beslutning, siger Horneland til VG.

- Hvis det giver mening at bruge ham, så bruger vi ham. Det er den eneste angriber, vi har til rådighed i øjeblikket, siger Horneland.

- Nicklas har arbejdet godt, efter han kom tilbage. Han har arbejdet på det fysiske i Danmark, og så har han efterfølgende kæmpet hårdt for at finde sin fodbold-timing. Man kan se, at han er en meget god fodboldspiller med masser af rutine, siger Eirik Horneland.

Søndag er det 98 dage siden, at 31-årige Bendtner seneste spillede en fodboldkamp, og han har først trænet med hos Rosenborg fra 25. februar, fordi han skulle gå rundt med fodlænke i Danmark som følge af dommen på 50 dages fængsel.

Tidligere på vinteren viste Rosenborg storform, da svenske Sundsvall blev slået 5-1, men siden da er angriberne Alexander Søderlund og Erik Botheim begge ramt af skader.

Dengang slog den nye træner også fast, at Bendtner ikke skal bruges som kantspiller eller offensiv midtbane, som han også blev brugt som hos den tidligere træner.

- Jeg tænker på Bendtner som angriber. Jeg tror ikke, at han orker at løbe så meget frem og tilbage, som jeg vil have, at kantspillere i Rosenborg skal gøre. Hele holdet må kunne løbe. Skal vi konkurrere i Europa og vinde den norske liga, så skal vi løbe med modstanderen. Og det er et klart mål for os at være et løbestærkt hold, sagde Horneland i februar til Eurosport.

Nicklas Bendtner har kontraktudløb i Rosenborg efter sæsonen, der er hans tredje i klubben siden skiftet fra Nottingham Forest i 2017.

