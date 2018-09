Ny udvikling i Bendtner taxa-sag: Nu er chaufføren selv sigtet

Forsvarsadvokat bekræfter over for Ekstra Bladet, at den unavngivne taxachauffør, der sidste weekend var i klinch med Nicklas Bendtner nu er sigtet af politiet

Københavns Politi har nu også sigtet taxachaufføren, som Nicklas Bendtner er sigtet for vold imod.

Det bekræfter advokat Mette Grith Stage over for Ekstra Bladet, der dog ikke kender de nærmere omstændigheder omkring sigtelsen.

- Jeg kan bekræfte, at han har bedt om, at jeg repræsenterer ham som forsvarer i sagen, siger hun.

- Det, jeg har fået oplyst, er, at han er sigtet, så på den baggrund har han bedt mig om at være forsvarer. Det har jeg så skrevet til retten om. Jeg har ikke fået godkendelsen eller sagens akter endnu. Derfor har jeg ingen viden om selve sagen og heller ikke nogen kommentarer.

- Det eneste, jeg ved, er, at han har sagt, at han skal sigtes og spurgt, om jeg vil være hans forsvarer, siger Mette Grith Stage.

Det er derfor også uvist, hvad taxachaufføren er sigtet for at have gjort.

Ifølge advokaten har taxachaufføren bedt hende repræsentere sig i denne uge, og hun forventer at få endelig godkendt, at hun skal forsvare taxachaufføren en gang i næste uge, hvor hun ligeledes bliver klogere på, hvad sigtelsen lyder på.

Det er ikke en hvilken som helst advokat, som taxachaufføren har hyret. Mette Grith Stage er således en af landets mest kendte advokater, og hun har fungeret som forsvarer i en række store og omtalte sager. Senest i Kundby-sagen, hvor en ung dansk kvinde blev idømt otte års fængsel for forsøg på terror.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi, der ikke har yderligere kommentarer, end at der har været en voldsepisode i indre København på det pågældende tidspunkt.

De vil derfor heller ikke hverken be- eller afkræfte, at taxachaufføren er sigtet i sagen. De vil heller ikke kommentere BT's oplysninger om, at politiet selv skulle have taget initiativ til at sigte manden.

Nicklas Bendtners advokat, Anders K Németh, ønsker heller ikke at sætte ord på de nye oplysninger om, at hans klient nu ikke er den eneste sigtede i sagen.

- Jeg har desværre ingen kommentarer til, om det er korrekt eller ej. Men såvel Købehavns Politi som taxachaufførens advokat kan for mig at se uden problemer svare på det spørgsmål, siger Németh til Ekstra Bladet.

Heller ikke chaufførens vognmand, Jan Britze, har over for Ekstra Bladet ønsket at kommentere de nye oplysninger.

Episoden skete natten til søndag 9. september, hvor Nicklas Bendtner i første omgang blev sigtet for at have udøvet vold mod en taxachauffør, der brækkede kæben i forbindelse med et slag efter en taxakørsel.

Siden da har der været en del forskellige versioner af nattens forløb. Nicklas Bendtners kæreste, Philine Roepstorff, og chaufførens taxaselskab var eksempelvis ikke helt enige om chaufførens rolle i sagen.

Taxaselskabet har hele tiden hævdet, at der findes videomateriale af episoden.

