Nye racisme-anklager: Syv spillere går mod dansk træner

Den danske træner Henrik Pedersen har den seneste uges tid været i stormvejr i Norge.

Strømgodset-træneren er blevet beskyldt for at have ytret sig racistisk over for medarbejdere i klubben, men en intern undersøgelse frikendte ham i første omgang.

'Ledelsen i Strømsgodset Toppfotball har fuld tillid til Henrik Pedersen som træner og oplever ikke, at han har udvist racistiske holdninger mod ansatte i klubben,' skrev klubben i en pressemeddelelse, der blev udsendt sent mandag.

Ledelsen noterede også, at undersøgelsen havde afdækket 'uheldige episoder', som der blev set på med den største alvor.

Beholder job efter racismeanklager

Henrik Pedersen kalder over for VG anklagerne for grundløse, men det sidste punktum er ikke sat i den spegede sag.

TV2 Norge kan fortælle, at syv spillere har indsendt et såkaldt racismevarsel på Henrik Pedersen til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)

Strømsgodset er bekendt med henvendelserne, der alle er anonyme.

- Vi registrerer det. Det er vanskeligt at forholde sig til, når der er tale om anonyme henvendelser uden konkret indhold, siger Strømsgodset-formand Ivar Strømsjordet til TV2 Norge.

Ifølge Strømsjordet kommer klubben ikke til at grave yderligere i det. Bolden ligger så at sige nu hos spillerne og NISO.

Eirik Monsen fra NISO's juridiske afdeling siger, at de kender identiteten på de syv, der har henvendt sig.

- Jeg synes, at man i allerhøjeste grad må tage det alvorligt, når man får anonyme henvendelser.

- Som arbejdsgiver må man forstå, at der er en grund til, at de kommer, og at der er en grund til, at det sker anonymt.

I sin egenskab af advokat repræsenterer Monsen den ansatte, der for nogle uger siden fik sagen til at rulle med sin henvendelse.

- Vi oplever, at pressemeddelelsen er modstridende og stærkt misvisende.

- Det fremgår af pressemeddelelsen, at der er afdækket uheldige episoder, men den eneste episode, der er indrapporteret, er af racistisk karakter, siger Monsen til TV2 Norge.

Henrik Pedersen har været træner i Strømsgodset siden 2019.

