Nyt hærværk: Nu ligner Zlatan Voldemort

Zlatan Ibrahimiovics status i Malmø er gået fra afgud til satan selv, efter at han for en lille måneds tid siden offentliggjorde, at han havde købt sig ind i Stockholm-klubben Hammarby.

Det kan næsten dagligt ses på den statue, der blev rejst af den dengang stolte Malmø-søn i starten af oktober.

Men efter købet af en fjerdedel af Hammarby har Malmö FF-fansene afsvoret troskab til Ibrahimovic og i stedet ladet deres vrede gå ud over statuen.

Senest natten til søndag, hvor gerningsmænd havde held til at save næsen af statuen og male den delvist hvid.

Området omkring Zlatan-statuen på Stadiontorget i Malmø måtte spærres af. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Dermed har statuen fået et relativt uhyggeligt udtryk - nærmest som den onde Lord Voldemort fra Harry Potter-filmene.

Og det er da også samme popularitet, Zlatan Ibrahimovic nyder i Malmø i disse dage.

Fansene fra klubben gider ham ikke mere. Gentagne gange er statuen blevet ramt af hærværk, og der er såmænd også igangsat en underskrift-indsamling for helt at få den fjernet - her skulle 8000 allerede have sat sin signatur på den anmodning.

Zlatan selv er lige for tiden arbejdsløs. Han er rygtet til flere klubber - Atalanta, Milan og senest Everton, hvor hans tidligere chef Carlo Ancelotti netop har overtaget tøjlerne.

Det er dog sikkert, at den 38-årige svensker ikke vender hjem til Sverige for at spille Allsvenskan. Det har han på det bestemteste afvist flere gange.

I profil er Zlatan-statuen nu ikke så køn. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

