Officielt: Glen Riddersholm er ny træner i IFK Norrköping

Glen Riddersholm er ny cheftræner i IFK Norrköping.

Det annoncerede den svenske klub på et pressemøde mandag middag.

Det er første gang i den danske træners karriere, at han skal styre løjerne i en svensk klub.

- IFK Norrköping har en stolt tradition. Fodbold er kultur i byen, det er en rigtig fodboldby – og en arbejderby. Det passer rigtig godt til mig som træner, siger Glen Riddersholm.

Han har siddet på stadion til holdets to seneste kampe, først ude mod Göteborg og senest hjemme mod Degerfors.

- Jeg er meget imponeret over, hvordan tilhængerne har været der for holdet. Det værdsætter jeg højt, især hvordan holdet fik støtte efter kampen mod Göteborg.

- Jeg er en træner, der ønsker, at vi skal arbejde sammen og bakke hinanden op i både hårde og gode tider. Vi skal nå mål sammen, og jeg ser meget frem til at være træner for IFK Norrköping.

Tidligere har Glen Riddersholm bestredet cheftrænerposten i FC Midtjylland, AGF og SønderjyskE i Superligaen.

Sidste år rykkede han for første gang til udlandet, da han blev ansat som assistenttræner i belgiske KRC Genk.

Efter 14 dages forhandlinger om en eventuel post som teknisk direktør i Genk blev Riddersholm fritstillet af klubben tidligere på sommeren.

Han ønskede fortsat at være tættere på spillet, og det ønske får han nu opfyldt, når han skal forsøge at lede Norrköping til sejr over Malmö FF, Hammarby, Djurgårdens IF og resten af Sveriges bedste klubber i Allsvenskan.

Norrköping, der ligger cirka 150 kilometer sydvest for Stockholm, indtager i øjeblikket 11.-pladsen i den bedste svenske liga, syv point over nedrykningsstregen.

