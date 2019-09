Officielt: Lindegaard forlænger

I juli kunne svenske Helsingborgs IF præsentere den tidligere danske landsholdskeeper Anders Lindegaard, men da han kom til klubben, fik han en klausul i kontrakten, der betød, at han kunne forlade klubben i den nærmeste fremtid som følge af personlige årsager.

De personlige ting er dog blevet løst nu, hvorfor han bliver i klubben, forklarer han.

- Jeg ville ikke have skrevet under på en længere kontrakt, hvis jeg ikke havde haft håb om, at nogle personlige ting ville blive løst. Heldigvis blev alt løst for et stykke tid siden, og vi kan nu se fremad. På trods af manglen på gode resultater er jeg utrolig glad for at være blevet en del af Helsingborg-familien. Jeg ser frem til at hjælpe holdet og klubben både på og uden for banen, siger målmanden.

Anders Lindegaard, der har en fortid i Manchester United, har stået syv kampe for Helsingborgs IF.

