Officielt: Stjerne i chokskifte

Marek Hamsik skifter fra kinesiske DL Yifang til IFK Göteborg.

Det bekræfter klubben i en pressemeddelelse.

Den slovakiske stjernespiller har skrevet under på en kort kontrakt med den svenske klub, der gælder frem til den 30. august 2021.

- Marek er her for at præstere, og han er rigtig motiveret. Han står for meget af det, som IFK Göteborg gerne vil udstråle. Hans fodboldmæssige egenskaber sammen med hans karisma, professionalisme og passion gør ham unik, siger klubbens sportschef, Pontus Farnerud.

Hamsik ser frem til sin nye tilværelse i svensk fodbold hos IFK Göteborg, og han er 'positivt overrasket' over klubbens gode træningsfaciliteter.

- Jeg er rigtig glad for at være her, og jeg er positivt overrasket over de fine træningsfaciliteter. Jeg ser frem til at møde mine holdkammerater og træne med dem, lyder det fra slovakken.

- Som alle ved, er jeg på en kort kontrakt, men jeg kommer for at gøre mit bedste til at hjælpe holdet med fremgang. Nu lægger jeg hele min krop og sjæl i denne klub, lyder det fra slovakken, der er noteret for imponerende 126 landskampe.

Stjerne er et lægetjek fra svensk klub

Kæmpe transferbombe: Verdensstjerne på vej til Sverige

Lønnen i de 12 Superligaklubber: AaB spiller med musklerne