Opsøgt efter sex-skandale: - Det er voldsomt

Tidligere onsdag var Mikkel Andersen tilbage på træningsbanen for sin klub, Brann i Bergen.

Han har været fraværende, siden det i seneste uge kom frem, at han var én af 12 spillere, der var involveret i den uautoriserede fest på klubbens stadion, der udviklede sig til seksuelt samkvem med flere kvinder - heraf efterforskes et forhold som et seksuelt overgreb.

I den mellemliggende periode havde nogle af klubbens fans opsøgt ham i hans private hjem.

Hele miseren begyndte mandag i seneste uge, da en gruppe Brann-spillere efter en fællesmiddag tog i byen og sluttede aftenen og natten af på klubbens stadion. Samtidig havde de 12 spillere syv kvinder med.

De havde hverken fået lov til at drikke alkohol eller være på stadion på den tid af døgnet, og sagen blev kun værre, da overvågningsbilleder afslørede, at flere af spillerne havde sex med kvinderne. Politiet efterforsker tilmed et overgreb.

Det vides ikke, om Mikkel Andersen var en af dem, der havde sex med kvinderne. Det ligger til gengæld fast, at han ikke er genstand for politiets efterforskning af overgreb.

Situationen er dog alvorlig nok, og Andersen har været genstand for det, som klubben kalder 'grov hetz blandt andet på sociale medier'. Derudover opsøgte en gruppe fans ham altså også i hans hjem.

- Der dukkede folk op i døren. Nogen har forsøgt at få kontakt med os. Jeg har min kone, datter og søn her. Det er voldsomt. Jeg håber, jeg kan fokusere på fodbold nu, siger Andersen ifølge VG om episoden.

Brann ligger på sidstepladsen i Eliteserien, og festskandalen fandt sted i ugen op til, at ligaen begyndte igen efter sommerpausen. Trods stormvejret lykkedes holdet med at vinde 3-2 over Sandefjord i søndags.

