På slap line i topløs video

Det er ikke meget fodbold, Nicklas Bendtner får spillet nu til dags.

Den efterhånden forhenværende landsholdsspiller er helt ude i den norske kulde, og har endnu ikke fundet en ny klub, hvor han kan få lov til at sparke boldene i kassen.

Siden sin seneste landskamp har Nicklas Bendtner blandt andet været i retten for vold mod en taxachauffør. Foto: Mogens Flindt.

Men det er naturligvis ikke ensbetydende med, at den gode Bendtner nu går og triller tommelfingre.

Bendtner på 3. klasse? Det kommer aldrig på tale!

Tværtimod, fristes man til at skrive efter at have set den video, han først lagde ud på sin Instagram-profil, inden han slettede den igen efter en times tid.

På videoen, som du kan se HER hos engelske The Sun, der har valgt at vise den, optræder fodboldstjernen på slap lige med sin kæreste, den 24-årige model Philine Roepstorff.

Mens musikken spiller i baggrunden, kører Philine Roepstorff til Nicklas Bendtners udelte fornøjelse topløs rundt på en rullekuffert i det, der kunne være parrets soveværelse, inden hun grinende hopper af kufferten, og danser rundt i lokalet.

Philine Roepstorff nyder livet med sin fodboldspiller. Privatfoto.

Imens ligner den filmende fodboldspiller bare en mand, der i den grad nyder sin tilværelse på første klasse.

Mens livet i sommerferien er den rene fest, er det til gengæld et åbent spørgsmål, hvor karrieren skal fortsætte.

Fremtiden i Rosenborg må betragtes som temmelig begrænset, men indtil videre er det ikke lykkedes at finde en ny arbejdsgiver.

Se også: Henter landsholdsangriber: Bendtners afløser fundet

Afslører dyr detalje i Bendtner-aftale

Se også: Revser Bendtner: - En pine for klubben