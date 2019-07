Persona non grata i hele verden: - Bendtner er en skandale

Agenten ønsker ikke at bidrage til spekulationer - norsk klummeskribent peger på, at Nicklas Bendtner har udviklet sig til en skandale i Rosenborg, der ikke har handlet helt godt nok

- Lige siden Nicklas kom til Rosenborg, har der været stor interesse for ham i transfervinduerne. Det er der også nu. Det raser med telefoner og henvendelser. Der er mange, der er nysgerrige omkring situationen.

Sådan lød det fra Rosenborgs sportschef Stig Inge Bjørnebye tilbage midt i maj, da det var meldt ud, at danskeren nok ville blive solgt denne sommer.

Kort efter blev det meddelt, at danskeren ikke ville få flere kampe for klubben, men mere end to måneder senere er det stadig ikke lykkedes at sende den 31-årige angriber videre til en ny klub.

Danskeren er dog stadig hot i de norske medier, hvor Dagbladets Morten Pedersen netop har skrevet en ny klumme, hvor han giver Rosenborg lidt af skylden for udviklingen i sagen.

Han indleder dog med at slå fast, at Bendtner egentlig leverede helt o.k. i sin første sæson, mens sidste sæson var en skuffelse.

- Og som 2018 sluttede, og 2019 har udviklet sig, så er danskeren blevet en skandale, lyder det barskt fra klummeskribenten.

Allerede i maj 2018 hørte han første gang, at Bendtner var på vej væk.

- Det er 15 måneder siden. Allerede her vidste Rosenborg, at de havde fået det maksimale ud af deres danske angriber, lyder analysen.

Klummeskribenten erkender, at Rosenborg var uheldige med ikke at kunne sælge Bendtner, da han blev skadet og missede VM.

- Men mest sandsynligt er det, at Rosenborg, som virkelig ønskede at sælge, ikke gjorde et godt nok arbejde i sommeren 2018.

- Siden det har Bendtner været en øko-blødende møllesten rundt om halsen på sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye, lyder det.

I september 2018 ramte voldssagen mod en taxachauffør så Bendtner, og det var selvfølgelig ikke klubbens skyld.

- Men friheden til at være hjemme i København på dette tidspunkt minder meget om en klub, der har syet puder under armene på deres største stjerner. Det er dårlig ledelse, lyder kritikken fra klummeskribenten, der peger på, at måden, som klubben behandlede voldssagen på, både ødelagde Bendtners og klubledelsens status i omklædningsrummet.

- Frihed under ansvar blev gjort til frihed uden ansvar, da Rosenborg slog en ring om Bendtner, lyder det.

Siden nytår har sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye arbejdet på at sælge danskeren.

- Var dørene lukket i januar-vinduet, så synes de at være låst fast nu. I øjeblikket kan Rosenborg end ikke forære Elieseriens bedst betalte spiller væk.

- Nicklas Bendtner er på mange måder en persona non grata verden over, lyder det fra Morten Pedersen.

I torsdags havde Dagbladet fat i Bendtners agent, Ivan Marko Benes.

- Han har kontrakt med Rosenborg. That's it. Jeg har ikke flere svar at give. Jeg ønsker ikke at bidrage til spekulationer. Det håber jeg, at du forstår, lød det fra agenten.

