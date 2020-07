Pinligt: - Det er en parodi!

Åge Hareide er stadig i spil til jobbet i Rosenborg, mener norske eksperter, der peger på, at Rosenborg-misforståelsen er en parodi og pinlig for klubben

Se også: Helbredet driller - løber fra aftale

Coronavirus ødelagde Åge Hareides afsluttende EM-slutrunde med det danske landshold, og nu har et skadet knæ stoppet Hareide fra jobbet som Rosenborg-træner fra 1. august.

Og selvom Hareide ikke mener, at der var en lige så klar aftale, som Rosenborg mener, så kan Hareide stadig ende i Rosenborg.

Det vurderer fodboldekspert Birger Løfaldli fra den lokale avis, Adresseavisen.

- Jeg tror ikke, at det er definitivt ovre. Men jeg tror, at han er gået fra at være førstevalg til at være joker, siger Løfaldli til VG.

I slutningen af juni fyrede Rosenborg Eirik Horneland, der sidste år var manden, der begyndte at bænke Nicklas Bendtner. I stedet har Trond Henriksen overtaget jobbet midlertidigt og nu frem til udgangen af 2020.

- Jeg tror, at Hareide fortsat er aktuel, men ikke så aktuel som i går, men han vil være aktuel til nytår også.

- Men jeg forventer en mere langsigtet løsning, hvis klubben får nogle flere måneder i trænerjagten.

- Og jeg tror ikke, at Hareide sigter på at være mange år i klubben, siger eksperten fra Adresseavisen.

Åge Hareide skulle den sommer have stået i spidsen for det danske landshold til EM. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Eurosports ekspert Joachim Jonsson undrer sig over Hareide-forløbet, hvor klub og træner ikke er helt enige omkring, om der var en aftale eller ej.

- Man bliver chokeret, for det er Norges største klub og flagskibet, der har løftet norsk fodbold, siger Jonsson.

- Den ballade, der har været de senere år, er helt vild, og den toppede så nu.

- Det er bare spekulationer omkring, hvad der er sket, men det er en stor suppe, og det er pinligt for Rosenborg, siger Jonsson til Nettavisen.

Rosenborg mener, at der var en mundtlig aftale om, at Hareide skulle være træner 1. august, mens træneren selv blot mente, at der var aftalt et møde.

- Det er blevet en parodi, men igen viser det meget godt, hvad der er sket med Rosenborg de seneste år. Jeg tror, at der er Rosenborg-fans, der tænker 'åh nej ikke igen', siger Jonsson.

Rosenborg ligger efter ni runder nummer fire med 12 point op til førende Bodø/Glimt.

Åge Hareide var træner Rosenborg i 2003 umiddelbart efter jobbet som Brøndby-træner, og lige inden han blev norsk landstræner og fra 2016 dansk landstræner.

Hareides helvede: Seks operationer på ti dage

EM er udsat: Her er vinderne - og de store tabere

Undgå betting-fælder: Her er spillene, du IKKE må hoppe på