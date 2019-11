Pyro-amok under landskamp: Maskerede fans synger hadesange

Mens de syngende danske roligans gjorde klar til kampen mod Gibraltar i Parken, var der anderledes drama på Ullevaal i Oslo, hvor deres norske fanfæller gik til angreb på det norske fodboldforbund, NFF.

Norske fans maskerede sig og gik i rødt kort inde i landskampen.

Kort inde i EM-kvalifikationskampen mellem Norge og Færøerne blev et tilskuerafsnit på den ene endetribune således pludseligt oplyst i rødt, da en skare på 30-40 fans tændte op i pyroteknikken via en snes romerlys og begyndte at afsynge ’hater, hater, hater NFF’.

Det skriver flere norske medier.

Da ilden brændte ud, forlod fanskaren – hvoraf flere var maskerede - stadion. Men de havde fået sendt deres signal til omverdenen.

- Det er tydeligt, at nogen bruger aftenen til at sige deres mening om NFF og de vilkår, som supporterne har i Norge, sagde TV 2-kommentator Øyvind Alsaker ifølge nettavisen.

NRK talte kort efter med en fan, som var blevet advaret mod at nærme sig det område, der snart ville blive indhyllet i røg.

- Det var en samlet demonstration med supportere fra flere af topklubberne i Norge, fortæller personen, som ønsker at være anonym.

– Det er en fortsættelse af deres frustrationer.

Der har længe været debat mellem fans og forbund om brugen af pyroteknik i Norge. Foto: Teigen, Trond Reidar/Ritzau Scanpix

Tv-stationen har også talt med talsmanden for Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, som afviser, at demonstrationen skete i deres regi.

– Jeg var for ikke klar over, at det skulle ske, men jeg har registreret, at der på sociale medier er blevet talt om, at folk planlagde noget. Den snak er foregået i et stykke tid, siger han.

Han beskriver også, hvordan debatten om brug af pyroteknik, har raset længe.

– Det er en forlængelse af en frustration og en reaktion på den manglende dialog og det manglende samarbejde, når det handler om, at fans skal være med til at bestemme, hvad der foregår på tribunerne. Det har ikke vært godt nok tidligere, og det er et af de temaer, hvor man er utilfreds med dialogen.

Omdømmeproblemet til NFF når nye høyder og kommer ikke til å avta med det første.

«Fyrte opp pyro under Norge-kampen – sang «Hater NFF» https://t.co/2d6jwQthhz — Kenneth Jacobsen (@KennethJacobsen) November 15, 2019

HATER NFF!!!

En hilsen til NFF fra ett samlet supporternorge. Kanke stoppe oss! pic.twitter.com/kt21rNSmez — sylvester (@revysolso) November 15, 2019

Talsmanden fortæller også, at der er aftalt et møde mellem fangrupper og NFF.

Forbundet kan nu imødese et efterspil med UEFA.

Norge vandt i øvrigt kampen med 4-0.

Se også: Kæmpe jubel: Pukki banker Finland til første EM nogensinde

Se også: Dansk hattrick og mystisk udvisning

Se også: City-stjernen overrasker efter fans' buhråb